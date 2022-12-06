Область наращивает показатели в агропромышленном комплексе на фоне падения промышленности.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти 6 декабря, рост объёмов производства продукции сельского хозяйства в 2022 году составил 2,4%.

«2022 год — один из самых удачных для сельского хозяйства области», — отметил вице-губернатор по АПК Олег Малащенко.

Объем производства продукции сельского хозяйства в Ленобласти за 10 месяцев составил 99,3 млрд рублей, что на 2,4% выше уровня 2021-го. Производство мяса выросло на 3,3% (310,6 тыс. тонн), молока — на 3,8% (563,5 тыс. тонн), яиц — на 1,9% (2,9 млрд штук), надой молока на одну фуражную корову вырос на 5,1% (7 864 кг).