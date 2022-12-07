Отличившимся в спецоперации росгвардейцам вручили госнаграды в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти состоялась торжественная церемония вручения государственных наград росгвардейцам, отличившимся во время специальной операции на Украине.

Бойцов, участвующих в СВО, наградили медалями Суворова за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Один из офицеров — начальник медицинской службы — был удостоен медали «Луки Крымского».

Указ об их награждении подписал президент России Владимир Путин.

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Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе спецоперации росгвардейцы нанесли значительный урон ВСУ в технике и живой силе, задержали множество вооруженных противников и нашли несколько схронов с оружием и боеприпасами. Бойцы также обеспечили безопасность гуманитарных колонн и смогли избежать потерь среди личного состава.

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