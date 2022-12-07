Первые «Лыжные стрелы» отправятся в Ленобласть 18 декабря

Первые «Лыжные стрелы», которые доставят любителей спорта до лыжных трасс в Ленобласти, отправятся уже в следующие выходные.

Первый рейс — в Орехово и Шапки — запланирован на 18 декабря. Как сообщили в комитете по физкультуре и спорту Петербурга, с 25 декабря на пути электричек добавится еще одна локация — Токсово.

Получить бесплатный посадочный талон на «Лыжные стрелы» можно в отделах физической культуры и спорта администраций районов Петербурга, а также оформить на сайте kassir.ru.

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К слову, покататься на лыжах можно будет и в Петербурге. Всего в городе планируется оборудовать 79 лыжных трасс, а также открыть 224 катка.