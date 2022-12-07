На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик, есть погибший

Смертельное ДТП произошло ночью 7 декабря на 143-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

По предварительным данным, автомобиль Lada Vesta под управлением 49-летнего мужчины наехал на металлический барьер и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.

Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя отечественного авто. Бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.