На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик, есть погибший

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло ночью 7 декабря на 143-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

По предварительным данным, автомобиль Lada Vesta под управлением 49-летнего мужчины наехал на металлический барьер и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.

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Фото: 47news

Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя отечественного авто. Бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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03.12.2022 161
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