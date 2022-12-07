На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик, есть погибший

Смертельное ДТП произошло ночью 7 декабря на 143-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.
По предварительным данным, автомобиль Lada Vesta под управлением 49-летнего мужчины наехал на металлический барьер и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.
Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя отечественного авто. Бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Вам будет интересно
О преступлении в полицию Ленобласти сообщила мать школьника. Женщина рассказала, что вечером 30 ноября ее сына, ученика 6 класса, ограбили на...
03.12.2022 161