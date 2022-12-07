В заказнике «Гладышевский» спасли кабана, угодившего в капкан браконьеров

В Выборгском районе Ленобласти инспекторы обнаружили в природном заказнике «Гладышевский» браконьерскую подкормочную площадку — животные, которые хотели полакомиться, попадали в капкан.
Так и произошло с годовалым кабаном, который угодил в ловушку. Животное вызволили и отпустили на волю.
Видео: комитет общественных коммуникаций Ленобласти
Информация передана в Охотнадзор и полицию для проведения проверки. Браконьерам, расставившим ловушки, грозит уголовная ответственность.
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