В заказнике «Гладышевский» спасли кабана, угодившего в капкан браконьеров

В Выборгском районе Ленобласти инспекторы обнаружили в природном заказнике «Гладышевский» браконьерскую подкормочную площадку — животные, которые хотели полакомиться, попадали в капкан.

Так и произошло с годовалым кабаном, который угодил в ловушку. Животное вызволили и отпустили на волю.

Видео: комитет общественных коммуникаций Ленобласти

Информация передана в Охотнадзор и полицию для проведения проверки. Браконьерам, расставившим ловушки, грозит уголовная ответственность.