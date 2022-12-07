Ozon снял с продажи книги с упоминанием ЛГБТ

Маркетплейс снял с продажи нежелательную литературу после обращения Александра Хинштейна.
Как стало известно РИА Новости, депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее обратился к Ozon c просьбой снять с продажи книги с пропагандой ЛГБТ. Маркетплейс выполнил предписание и удалил литературу со своего сайта.
Напомним, 5 декабря президент России Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в стране.
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