В парламенте Латвии будет работать ведьма

«Эксперт по магии» станет помощницей латвийского депутата.

Как пишет портал NRA, парламент Латвии теперь принимает на работу людей со «сверхспособностями». Так, Санита Петере, называющая себя «белой ведьмой», работает помощницей у местного депутата Натальи Марченко-Йодко. Среди ее обязанностей — работа с социальными проблемами.

Местные жители утверждают, что «белая ведьма» одна из самых сильных целительниц и лиотерапевтов республики. Как утверждает Санита, такие как она уже работают по многих государственных ведомствах страны.