В парламенте Латвии будет работать ведьма

Автор: Анастасия Щербакова
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«Эксперт по магии» станет помощницей латвийского депутата.

Как пишет портал NRA, парламент Латвии теперь принимает на работу людей со «сверхспособностями». Так,  Санита Петере, называющая себя «белой ведьмой», работает помощницей у местного депутата Натальи Марченко-Йодко. Среди ее обязанностей — работа с социальными проблемами.

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Фото: NRA

Местные жители утверждают, что «белая ведьма» одна из самых сильных целительниц и лиотерапевтов республики. Как утверждает Санита, такие как она уже работают по многих государственных ведомствах  страны.

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09.11.2022 279
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