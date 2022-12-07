Прожиточный минимум в Петербурге вырастет на 600 рублей в 2023 году

В Петербурге прожиточный минимум планируют поднять более чем на 600 рублей.
Согласно проекту постановления правительства Петербурга, в 2023 году его сумма составит 15 094 рубля. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 16 452 рублей, для пенсионеров — 12 981 рублей, а для детей — 14 641 рубль. Об этом сообщает издание «МК Санкт-Петербург«.
Документ вступит в силу 1 января 2023 года.
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