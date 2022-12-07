Военнослужащий из Никольского погиб в ходе СВО на территории ЛНР

Автор: Гузель Галимова
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В ходе СВО на территории Луганской Народной Республики погиб военнослужащий из Тосненского района Ленобласти Алексей Широков.

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 9 декабря в 12.00 в храме святого страстотерпца царя Николая II (деревянная церковь) в городе Никольское.

Военнослужащий из Никольского погиб в ходе СВО на территории ЛНР Тосненский район, СВО, погиб военный, Никольское, Ленобласть
Военнослужащий из Никольского погиб в ходе СВО на территории ЛНР Тосненский район, СВО, погиб военный, Никольское, Ленобласть
Фото: vk.com/nikolskoe

Известно, что Алексей Широков прописан в Петербурга, но постоянно проживал в микрорайоне «Южный» в Никольском, где его семья приобрела дом.

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06.12.2022 251
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