Почти 1400 единиц спецтехники убирают дворы, тротуары и дороги в Ленобласти

Коммунальные и дорожные службы Ленинградской области работают в круглосуточном режиме.

Как рассказали в областной администрации, дворы, тротуары, городские и сельские дороги сейчас убирают почти 1400 единиц спецтехники, больше 4000 сотрудников.

Комитет ЖКХ Ленобласти напомнил, что рабочая смена дворников в снегопады должна начинаться минимум с 5 часов утра, чтобы к моменту выхода людей на работу основные пешеходные пути были уже расчищены.

Обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.