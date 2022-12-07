«Ленинградская семья» победила во Всероссийском конкурсе НКО

Проект по поддержке женщин с детьми «Футбол для мам «Ленинградская семья» одержал победу в конкурсе волонтерских и добровольческих инициатив.

АНО «Ленинградская семья» победила в проекте «За тебя, Россия, мы твоя семья». Об организациях-победителях расскажут в специальном фильме, премьера которого приурочена ко Дню Конституции.

Прямая трансляция будет доступна 12 декабря в 14:00 в официальной группе проекта «Многодетная Россия» ВКонтакте..

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.