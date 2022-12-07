Две тысячи ДТП случилось в Петербурге за минувшие семь декабрьских дней

Стало известно, сколько дорожно-транспортных происшествий случилось в Северной столице в первую неделю декабря.

Пресс-службой ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщается: только с 1 по 6 декабря в городе произошли 1 893 аварии. Четыре человека скончалось в результате ДТП, а 36, включая пятерых детей, — получили травмы различной степени тяжести.

Дорожная ситуация осложняется большим количеством осадков, выпавших в Северной Столице за последние сутки. Ранее Смольным сообщалось — за сутки вывезли 6,5K кубов снега, на улицы вышли 842 машины и 971 дворник.

Рост осадков прогнозируется до конца месяца.