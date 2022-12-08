В Петербурге водолазы достали из Невы оклады старинных икон

В Петербурге у крейсера «Аврора» водолазы нашли оклады старинных икон. Уникальные находки были сделаны случайно.
Первый артефакт в ходе работ нашли подводные строители накануне. 7 декабря на место уже прибыли водолазы, которые продолжили целенаправленные поиски.
В результате со дна Невы достали два позолоченных оклада Казанской иконы Божией Матери и Феодоровской иконы Божией Матери, а также один серебряный оклад иконы Николая Чудотворца.
Фото: ЛенТВ24
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06.12.2022 125
Оклады — специальное украшение, которое закрепляют поверх изображения.