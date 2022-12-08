В Ленобласти заметили краснокнижного зимородка — фото

Автор: Гузель Галимова
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На незамерзающем водоеме в Ленобласти заметили редкую птицу — зимородка.

Птицу легко узнать по яркому окрасу: оранжевой грудке и синим с зеленоватым отливом голове и крыльям.

«Зимородка иногда принимают за попугая из-за яркого оперения. Птица очень скрытная и боязливая, но сегодня посчастливилось сфотографировать её с довольно близкой дистанции», — написал автор фотографий Стас Крутоверцев.
В Ленобласти заметили краснокнижного зимородка - фото Ленобласть, Зимородок
В Ленобласти заметили краснокнижного зимородка - фото Ленобласть, Зимородок
В Ленобласти заметили краснокнижного зимородка - фото Ленобласть, Зимородок
Фото: Стас Крутоверцев/Астро Фото Болото
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