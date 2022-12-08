Илон Маск заставляет ночевать сотрудников Твиттера в офисах

Новый владелец Твиттера оборудовал офисы спальными местами и тумбочками.

Илон Маск потребовал оборудовать часть рабочих помещений кроватями и тумбочками для сотрудников, которые готовы работать во внеурочное время. Об этом пишет Телеграм-редакция «Банки, деньги, два офшора».

Фото: Телеграм-редакция "Банки, деньги, два офшора"

Сам Илон Маск также часто остается переночевать на работе. Кроме того, в офисе Твиттера периодически ночуют сотрудники и других его компаний — Tesla и SpaceX. Местным чиновникам это не понравилось и они уже организовали проверку.