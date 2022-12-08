Стало известно, на сколько увеличился спрос жителей региона на умные девайсы для дома.

МТС проанализировала спрос на гаджеты для умного дома в первую неделю зимы. С 1 по 7 декабря объем их продаж[1] в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 45% в штучном и на 12% в денежном выражении. Чаще всего петербуржцы и жители Ленобласти приобретали умные розетки, датчики температуры и влажности.

С наступлением холодов в Санкт-Петербурге и Ленобласти вырос спрос на датчики, которые подключаются к системам отопления. Они постоянно отслеживают температуру и влажность в доме, удерживая их на заданном уровне, в том числе корректируя в зависимости от времени суток. Их доля в общем объеме продаж устройств для умного дома достигла 35%.

Почти в полтора раза увеличился спрос на интеллектуальные розетки — подавляющее большинство пользователей покупали эти устройства, чтобы обезопасить дом от пожара. Гаджет сможет сам обесточить любой подключённый к нему электроприбор — стоит только отправить ему соответствующую команду со смартфона. Доля умных розеток составила 20%.

Еще один заметный тренд — повышенный интерес к умным лампочкам, камерам видеонаблюдения и датчикам протечки воды, последние из которых обычно ставят в самых уязвимых местах водопровода: рядом с бойлером или под раковиной.

Средняя стоимость умных устройств без учета умных колонок осталась на уровне прошлого года – 1 500 рублей, а с учетом умных колонок цена снизилась на 11% — до 8 200 рублей.