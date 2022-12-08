Мужчина попал под грузовой поезд в поселке Коммунары

Мужчина выжил, его доставили в ближайшую больницу.
Инцидент произошел сегодня утром, 8 декабря, вблизи железнодорожной станции Мюллюпельта в Приозерском районе Ленобласти.
По предварительным данным, мужчина находился вблизи железнодорожного полотна на момент наезда грузового поезда. Машинист подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО.
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