Мужчина попал под грузовой поезд в поселке Коммунары

Мужчина выжил, его доставили в ближайшую больницу.

Инцидент произошел сегодня утром, 8 декабря, вблизи железнодорожной станции Мюллюпельта в Приозерском районе Ленобласти.

По предварительным данным, мужчина находился вблизи железнодорожного полотна на момент наезда грузового поезда. Машинист подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО.