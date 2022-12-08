Коллектив больницы стал лучшим в номинации «Лучший опыт среднего медицинского персонала в повышении качества и безопасности медицинской деятельности».

На всероссийский конкурс «Лидер качества в здравоохранении» больница представила проект «Централизация системы сортировки и распределения лекарственных препаратов в условиях стационара». Благодаря ему учреждению удалось ввести контроль за приемом лекарств пациентами и оптимизировать рабочее время палатных медсестер.

Всего на конкурс было подано 960 заявок, одобрено всего 103. В финал вышли 12 проектов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Тихвинский район стал лидером по количеству позитивных оценок работы медиков. В опросе «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской области» участвовали 7207 человек.