В России создадут космический двигатель, работающий на воде

Калининградское предприятие разрабатывает космический двигатель, который будет работать на воде.

Калининградское предприятие ОКБ «Факел» занимается разработкой малого космического двигателя, работающего на воде. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главного конструктора ОКБ Сергей Приданников.

«Факел» занимался этими двигателями в рамках проекта «Энергия-Буран» 30 лет тому назад, когда был целый комплекс – разработка таких двигателей жидкостных, разработка электролизеров, накопление электрической энергии … Вот сейчас один из компонентов этой системы будет задействован в наших новых разработках и на новом уровне развития техники будет реализован, — поделился Приданников.