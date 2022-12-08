Главу комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти задержали за взятку в 26 млн

Следственный комитет Ленобласти продолжает расследование уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в Гатчинском и Всеволожских районах.

В ходе расследования было установлено, что глава комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти выстроил деятельность по реализации госпрограммы таким образом, что компании-подрядчики вынуждены были передавать должностным лицам администрации региона в качестве взяток часть денежных средств в процентном соотношении от суммы заключенных контрактов. По данным следствия, с 2019 по 2022 год подозреваемые получили в виде взяток около 26 миллионов рублей.

В настоящее время председатель комитета ТЭК задержан и допрашивается, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СКР Ленобласти.

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Вместе с оперативниками ФСБ следователи провели семь обысков по местам жительства причастных, а также в комитете по ТЭК Ленобласти и в офисах фирм. Следствие продолжается.

Ранее по этому уголовному делу задержали директора ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области». Он сейчас находится в СИЗО.