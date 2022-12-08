Новогодний шар за 35 тысяч: во сколько Новый год обошелся Бузовой, Киркорову и Ивлеевой

Король российской поп-сцены по тратам превзошел всех.

Как пишет портал «А теперь внимание!», Новый год, как и любой другой праздник, Филипп Киркоров решил отметить с шиком — суммарно он потратил 1,5 млн рублей. В эту сумму вошли расходы на 50 декораторов, которым полагалось преобразить особняк артиста за 12 часов. Елочные игрушки у поп-короля тоже были заказные: один шарик стоил от 10 до 35 тысяч рублей.

А вот Ольга Бузова и Настя Ивлеева уложились в более бюджетные суммы: первая потратила 170 тысяч рублей на трехметровую ель с ветвями с натуральным хлопком, вторая купила новогодние украшения на 100 тысяч рублей.