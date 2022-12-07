Это второй проект телеведущего, которого он лишился.

Через три дня в Москве пройдет XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон – 2022». Однако вести ее будут другие артисты — бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин и звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина. Иван Ургант, который был бессменным ведущим премии на протяжении 15 лет, там не появится.

Ранее было приостановлено вещание популярной передачи «Вечерний Ургант», которую вел Иван Ургант. Указывалось, что шоу выйдет в эфир после окончания СВО.