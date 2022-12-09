Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем Героев Отечества

В пятницу, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. В Ленинградской области эта дата совпадает с Днем освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с этими значимыми датами. Он отметил, что гордится Героями ― людьми высочайшего мужества, доблести, чести.

«Отдавая им дань огромного уважения, мы вспоминаем о подвиге тех, кто боролся за свободу и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной. В её летописи совершенно особое место занимает Тихвинская наступательная операция. <…> И, конечно, сегодня мы чествуем продолжателей дел Героев той эпохи», — говорится в сообщении.

В Ленобласти по случая Дня Героев Отечества пройдут различные мероприятия: возложение цветов, открытие мемориальной доски, присяга курсантов, памятные акции, кинопоказы и концерты. С более подробной программой можно ознакомиться по ссылке.