Коммунальщики будут круглосуточно дежурить во время новогодних каникул

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился усилить работу коммунальных служб в новогодние праздники.
Так, с 31 декабря по 8 января на круглосуточное дежурство переведут работников администраций всех поселений и ресурсоснабжающих организаций. Специалисты проведут дополнительные проверки теплоснабжения жилых домов и социальных объектов, а также ночные объезды котельных, водозаборов и очистных сооружений.
Графики дежурства аварийных бригад на случай происшествий будет утвержден до 20 декабря. Аварийные запасы уже готовы.
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