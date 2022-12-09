Коммунальщики будут круглосуточно дежурить во время новогодних каникул

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился усилить работу коммунальных служб в новогодние праздники.

Так, с 31 декабря по 8 января на круглосуточное дежурство переведут работников администраций всех поселений и ресурсоснабжающих организаций. Специалисты проведут дополнительные проверки теплоснабжения жилых домов и социальных объектов, а также ночные объезды котельных, водозаборов и очистных сооружений.

Графики дежурства аварийных бригад на случай происшествий будет утвержден до 20 декабря. Аварийные запасы уже готовы.