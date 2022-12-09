Уровень одобрения работы Владимира Путина стал еще больше

Новый опрос показывает, что деятельность главы государства составляет 74,3%.

Как выяснил ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос на 0,2 пункта за неделю. Теперь он составляет 74,3%. Также выросло одобрение работы Михаила Мишустина и правительства в целом — 52,7% (+1,1 п.п. за неделю) и 49,1% (+1,1 п.п. за неделю), соответственно.

Электоральный рейтинг партий выглядит следующим образом:

«Единая Россия» – 37,7% (-0,5 п.п. за неделю)

КПРФ – 10,7% (+0,3 п.п. за неделю)

ЛДПР – 8,5% (+0,0 п.п. за неделю)

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 6,2% (+0,2 п.п. за неделю)

«Новые люди» – 4,9% (+0,0 п.п. за неделю)