Уровень одобрения работы Владимира Путина стал еще больше

Новый опрос показывает, что деятельность главы государства составляет 74,3%.
Как выяснил ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос на 0,2 пункта за неделю. Теперь он составляет 74,3%. Также выросло одобрение работы Михаила Мишустина и правительства в целом — 52,7% (+1,1 п.п. за неделю) и 49,1% (+1,1 п.п. за неделю), соответственно.
Электоральный рейтинг партий выглядит следующим образом:
- «Единая Россия» – 37,7% (-0,5 п.п. за неделю)
- КПРФ – 10,7% (+0,3 п.п. за неделю)
- ЛДПР – 8,5% (+0,0 п.п. за неделю)
- «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 6,2% (+0,2 п.п. за неделю)
- «Новые люди» – 4,9% (+0,0 п.п. за неделю)
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