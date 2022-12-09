Разбойное нападение на офис микрокредиторов в Петербурге обернулось комичной неудачей

Грабитель столкнулся с настоящим «фокусником».

Злоумышленник угрожал ножом работнику микрофинансовой компании с целью ограбления. Но вместо настоящих денег получил от него пачку билетов «Банка Приколов». Не заметив подвох, преступник забрал шуточные деньги и скрылся.

По сообщениям редакции Мойки78, вместе с подделкой грабитель забрал с собой 4 тыс. рублей, которыми сотрудник офиса прикрыл шуточные купюры.

Неудачливого преступника ищут правоохранители.

Ранее сообщалось, что в администрации Кронштадта вскрыли коррупционную схему.