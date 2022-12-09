Госслужащим Ленобласти рассказали о нарушениях законодательства о противодействии коррупции

Автор: Кира Нагорная
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Сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, прошел семинар для гражданских служащих, ответственных за работу по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Ленобласти.

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Фото: lenobl.ru

Участие в семинаре принял представитель прокуратуры Ленинградской области.

В выступлениях речь шла о типичных нарушениях законодательства о противодействии коррупции, выявляемых органами прокуратуры, а также об отдельных нарушениях законодательства, которые являются основанием для привлечения к ответственности гражданских служащих.

Отдельно обсуждались порядок уведомления об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и процедура уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Госслужащим Ленобласти рассказали о нарушениях законодательства о противодействии коррупции Международный день борьбы с коррупцией, Ленобласть, коррупция, антикоррупция
Госслужащим Ленобласти рассказали о нарушениях законодательства о противодействии коррупции Международный день борьбы с коррупцией, Ленобласть, коррупция, антикоррупция

Также сегодня, 9 января, в Международный день борьбы с коррупцией в Ленобласти стартовал ежегодный традиционный областной конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции». В 2021 году в конкурсе приняли участие 514 школьников из Ленинградской области. В общей сложности они подготовили 210 видеосюжетов. В результате 9 лучших видеороликов признаны победителями и лауреатами конкурса.

Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.

 

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