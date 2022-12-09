Детей из Ленобласти приглашают выразить свое отношение к коррупции

В Ленобласти в Международный день борьбы с коррупцией стартовал ежегодный традиционный областной конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции».

Задача конкурса, проводимого в регионе шестой раз, ― воспитание у подрастающего поколения нетерпимости к коррупционному поведению.

Темы для будущих видеороликов организаторами конкурса определены так:

— «Коррупция: проблемы и последствия»;

— «Коррупция как проблема нравственного выбора»;

— «Будущее без коррупции»;

— «Способы противодействия коррупции глазами молодежи»;

— «Противодействие коррупции: история и современность».

Жанр видеоролика, развитие сюжета, обстоятельства, смысловую нагрузку участникам предстоит определить самостоятельно. Конкурс будет проведен в три этапа: школьный, муниципальный, областной, по результатам которых профессиональное жюри выберет лучшие творческие работы.

По итогам конкурса победители и лауреаты будут награждены дипломами и подарками.

В 2018 году роликом, победившим в конкурсе, стала работа школьников из Приозерского района. Дети сняли целый кино-спектакль. Он получился с юмором и на злободневную тему. В нем один из школьников отдал земельный участок за приличную сумму. В 2019 году в конкурсе принял участие 741 школьник, подготовивший 207 видеосюжетов. Авторами лучших работ стали учащиеся старших классов из Центра образования «Кудрово» и ученица Лесколовского центра образования, а также ученики из МКОУ «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа». В 2021 году в конкурсе приняли участие 514 школьников из Ленинградской области. В общей сложности они подготовили 210 видеосюжетов. В результате 9 лучших видеороликов признаны победителями и лауреатами конкурса.

Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.