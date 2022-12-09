Самолеты не могут вылететь из Пулково

Помеху создает скользкая взлетная полоса.
«Затор» в петербургском аэропорту Пулково образовался из-за погодных условий. Как сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы», несколько самолетов вылетели с опозданием — службы не справляются с обработкой полосы от гололеда.
Пассажирам приносят извинения за ожидание.
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09.12.2022 25