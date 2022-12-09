Россиянам рассказали, как происходит выплата накопительной пенсии

Некоторые категории граждан могут забрать ее единовременно.



Накопительная пенсия назначается раньше страховой, и ее получение никак не влияет на размер страховых выплат. Оформить ее можно частями, либо единовременно. Для женщин эти выплаты становятся доступны в 55 лет, а для мужчин в 60 — сообщается в телеграм-канале Объясняем.рф

Право на ее получение имеют россияне, работавшие официально с 2002 по 2013 год, люди, направившие маткапитал на формирование пенсии, а также те, кто платил добровольные пенсионные взносы.

Граждане, не имеющие права на страховую пенсию или получившие право на пенсию меньшего размера, чем сумма накопительной и страховой пенсии, могут получить ее в виде единовременной выплаты.

Для остальных россиян эти выплаты доступны в виде ежемесячных начислений, с возможностью перераспределения выплат в течение 10 лет.

Ранее стало известно решение правительства о назначении 13-й пенсии россиянам в декабре.