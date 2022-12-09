Принят закон о бюджете Ленинградской области в 2023 году

Около 60 процентов расходов областного бюджета будет направлено на социальную сферу.

Большая часть бюджетных средств будет задействована в развитии образования, сфер социальной поддержки и здравоохранения. Документ опубликован на сайте ЗакСа Ленобласти.

Восстановление дорожных покрытий, расселение аварийного жилья, ремонт социальных учреждений, школ и детских садов также является неотъемлемой частью будущих расходов.

Часть бюджета Ленобласти выделена на развитие города Енакиево в ДНР.

Также будут проиндексированы ежемесячные выплаты семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы. Об этом