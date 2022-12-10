Ленинградские дорожники очищают светофоры от снега с помощью швабр

Автор: Александр Селиванов
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Припорошенные снегом устройства начинают плоха работать.

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Источник: Telegram.org/Dorogi_lo

В телеграм-канале регионального дорожного комитета появились забавные кадры с очисткой светофоров Ленобласти при помощи швабры.

Отмечается, что из-за недостатка подсветки они начинают мигать желтым.

Ко всему прочему, дорожники производят замену части аккумуляторов, отслуживших свое.

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