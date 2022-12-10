Ленинградские дорожники очищают светофоры от снега с помощью швабр

Припорошенные снегом устройства начинают плоха работать.
В телеграм-канале регионального дорожного комитета появились забавные кадры с очисткой светофоров Ленобласти при помощи швабры.
Отмечается, что из-за недостатка подсветки они начинают мигать желтым.
Ко всему прочему, дорожники производят замену части аккумуляторов, отслуживших свое.
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