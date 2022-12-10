ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

Центробанк всегда был против любых программ субсидирования.

Центробанк выступает за постепенное сворачивание льготной программы ипотеки, так как строительная отрасль «подсела как на иглу на льготную ипотеку», сказал, по сообщению ТАСС, замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ России Руслан Булатов.

По словам Булатова, Центробанк всегда был против любых программ субсидирования, поскольку они искажают цены, создают дисбаланс в долгосрочной перспективе. По мнению Банка России, льготная ипотека была хороша при запуске в пандемию, но примерно через три года цены практически «разъехались» на первичном и вторичном рынке — на первичном рынке сведена к минимуму рыночная ипотека.

Булатов отметил, что в сегодня вопрос льготной ипотеки обсуждают по-разному. Если сейчас прекратить льготную ипотеку, это серьёзно ударит по строительной отрасли. Банк России довольно гибок, но стоит продумать, как всё сделать, чтобы это не вызвало значительные риски для отрасли.