Попова заявила, что пришедший в Россию вариант гриппа наносит серьёзный ущерб здоровью

Глава ведомства Анна Попова пояснила, что пришедший вариант гриппа впервые проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения.

В Россию пришел вариант гриппа, способный наносить самый серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Глава ведомства пояснила, что это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в 2009-м году он проявил себя как грипп, имеющий высокий потенциал распространения и вызвал пандемию 2009–2010 годов. Попова добавила, что нельзя не говорить о том, что этот вариант вызывает большое количество осложнений, в том числе нередки летальные исходы при этом вирусе гриппа среди ослабленных людей.

В связи с этим, по словам главы ведомства, сегодня все необходимые меры принимаются в полном объеме в зависимости от субъекта. Попова рекомендовала обращать внимание на то, какая посещаемость у школьников. По ее словам, при отсутствии 20% учащихся необходимо переходить на дистанционное обучение.