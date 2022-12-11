Подарки и призы ждут посетителей магазина «Пятерочка»

Гости магазина смогут приобрести продукты к новогоднему столу по низким ценам.

В преддверии Нового Года «Пятерочка» запускает акцию, в рамках которой будет разыграно около 5000 призов. Об этом стало известно новостному порталу piter.tv.

За каждые 600 рублей в чеке, магазин дарит покупателям скретч-карту со специальным промокодом. Разыгрываются скидки на покупку, онлайн-доставку, подписка на сервис «Пакет» или подарки от партнёров.

Зарегистрировав свой чек на сайте actions.5ka.ru каждый гость магазина получит возможность выиграть ценный приз — смартфон, смарт-часы, пылесос, мясорубку или другую бытовую технику.

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 15 января 2023 года.

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