Часть электричек между Ленобластью и Петербургом ускорятся

В новом графике заложено ускорение для части пригородных поездов.
По информации паблика «Объясняем.Ленинградская область» в соцсети «ВКонтакте», появился график с ускоренным движением для электричек следующих по направления между Петербургом и Тихвином, Волховстроем и Выборгом.
Так, быстрее пассажиров доставят следующие пригородные поезда:
- на 11 минут для «Ласточки» №7003 (Санкт-Петербург — Тосно);
- на 34 минуты для электропоезда №6419/6420 (Волховстрой — Санкт-Петербург);
- на 21 минуту для электропоезда №6786 (Выборг — Санкт-Петербург);
- на 21 минуту электропоезда №6009/6010 (Санкт-Петербург — Тихвин).
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