Минобрнауки освободило от мобилизации всех преподавателей с учеными степенями

Фальков заявил, что доктора и кандидаты наук в университетах получили бронь от мобилизации.

Валерий Фальков проинформировал об отсрочке от мобилизации для преподавателей университетов. По словам министра науки и высшего образования, такую привилегию получили доктора и кандидаты наук.

Как проинформировал Валерий Фальков в законодательстве есть соответствующий механизм бронирования для преподавателей с учеными степенями.

Российские университеты, по его словам, воспользовались данным механизмом лучше, чем научные организации.