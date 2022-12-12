Минобрнауки освободило от мобилизации всех преподавателей с учеными степенями

Фальков заявил, что доктора и кандидаты наук в университетах получили бронь от мобилизации.
Валерий Фальков проинформировал об отсрочке от мобилизации для преподавателей университетов. По словам министра науки и высшего образования, такую привилегию получили доктора и кандидаты наук.
Как проинформировал Валерий Фальков в законодательстве есть соответствующий механизм бронирования для преподавателей с учеными степенями.
Российские университеты, по его словам, воспользовались данным механизмом лучше, чем научные организации.
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