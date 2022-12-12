Ленинградская область продолжает помогать подшефному городу Енакиево.
В понедельник, 12 декабря, в Енакиево прибыло еще четыре трамвая из Ленобласти. Подаренный транспорт в ближайшее время выйдет на линии.
«От имени всех енакиевцев выражаю благодарность Ленинградской области в лице губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за оказываемую нам помощь», — написал в своем tg-канале глава администрации города Енакиево Роман Храменко.
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07.12.2022 161