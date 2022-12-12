Шесть человек пострадали в лобовой аварии на трассе «Павлово — Луга»

ДТП произошло днем 11 декабря на 15 километре трассы «Павлово — Луга» в Кировском районе Ленобласти.
По установленным данным, 62-летний водитель Renault Scenic не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Passat. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
Водителя Renault госпитализировали в тяжелом состоянии, его 62-летнюю пассажирку — в состоянии средней степени тяжести. Также средние травмы получили водитель Volkswagen и его пассажирки 36 и 7 лет, четырехлетнего мальчика после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпустили.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Оба водителя в этом году не привлекались к ответственности за нарушения ПДД.
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