Алое сердце появилось над каналом Грибоедова — фото

Неподалеку от Спаса на Крови была установлена светящаяся инсталляция.

К Новому Году канал Грибоедова украсили сияющим сердцем — сообщает Мойка78.

Светящаяся конструкция в виде сердца установлена около Итальянского моста. Сердце в несколько метров высотой висит над водой на тросах.

Украшение привлекло внимание жителей Петербурга. Но далеко не все оказались рады новшеству. Так одна петербурженка назвала украшение «Сердцем Кощея Бессмертного», а некоторые горожане утверждают, что инсталляция портит вид, расположенного неподалеку собора.

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