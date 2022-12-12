В Ленобласти за неделю родились 237 малышей

В Ленобласти за минувшую неделю появились на свет 237 малышей, из них две пары двойняшек.

Самыми популярными именами стали Матвей и София, а самыми необычными: Альмира, Родион, Евангелина и Кузьма. Об этом рассказали в ЗАГС Ленобласти.

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С начала 2022 года около 6000 семей из Петербурга и Ленобласти получили единовременное пособие при рождении ребенка.