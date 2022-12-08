С начала 2022 года около 6000 семей из Петербурга и Ленобласти получили единовременное пособие при рождении ребенка.

Каждая семья получила по 20,5 тысяч рублей. В общей сложности ПФР передал двум регионам на эти цели 123 млн руб.

Напомним, такая выплата положена на каждого малыша, в том числе если в семье родилось двое или более детей. При этом необходим, чтобы родители не были студентами или работающими. Подать заявление на выплату можно через «Госуслуги», клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ не позднее чем через полгода месяцев после рождения ребенка.