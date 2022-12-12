Весной в Ленобласти впервые пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту

Приозерский район Ленобласти в мае следующего 2023 года примет первый региональный чемпионат по воздухоплавательному спорту.

Сегодня этот вид спорта представлен в 44 субъектах России, в том числе в Ленинградской области.

«Мы ждем интересных спортивных соревнований, ярких побед, представителей других регионов — Ленинградская область всегда на своей территории готова принимать любые соревнования», — отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Дмитрий Иванов.

Федерация воздухоплавательного спорта намерено не только проводить спортивные соревнования, но и принимать участие в региональных фестивалях и праздниках.