В четверг в Сосновом Бору торжественно откроют новогоднюю ёлку

Автор: Александр Селиванов
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Любой желающий сможет принять участие в церемонии зажжения праздничного дерева.

По информации администрации Соснового Бора, в четверг, 15 декабря, в городе состоится торжественное открытие новогодней ёлки.

Отмечается, что мероприятие посетит Дедушка Мороз, а также его волшебные компаньоны.

Начало торжества запланировано на 18:00. Гостей будут ждать на площади перед зданием городской администрации на улице Ленинградская, 46.

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