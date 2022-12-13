В четверг в Сосновом Бору торжественно откроют новогоднюю ёлку

Любой желающий сможет принять участие в церемонии зажжения праздничного дерева.

По информации администрации Соснового Бора, в четверг, 15 декабря, в городе состоится торжественное открытие новогодней ёлки.

Отмечается, что мероприятие посетит Дедушка Мороз, а также его волшебные компаньоны.

Начало торжества запланировано на 18:00. Гостей будут ждать на площади перед зданием городской администрации на улице Ленинградская, 46.