Предприниматели и жители Ленобласти собрали для участников СВО порядка 400 млн рублей

Александр Дрозденко в ходе пресс-конференции поблагодарил жителей Ленобласти и представителей бизнеса за помощь военнослужащим, которые находятся в зоне СВО.

«Акция «Мы вместе» и «Команда 47» показали, насколько люди в Ленобласти небезразличны и готовы прийти на помощь. В совокупности бизнес и жители оказали помощь на сумму 400 млн рублей — без учета бюджетных денег», — отметил Александр Дрозденко.

К слову, в Ленобласти сформировано три именных дивизиона: «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский». Бойцы полностью вооружены и укомплектованы. Кроме того, регион выполнил план по частичной мобилизации.

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Как отметил Дрозденко, регион один из первых начал выплачивать средства за вступление в дивизионы и взял шефство над батальонами. Сегодня выплаты производятся в полном объеме — жалоб нет.

Кроме того, Ленобласть одна из первых ввела должность спецпредставителя губернатора по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО. Этот пост занял Сергей Мачинский.