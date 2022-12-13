Песков заявил, что о выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи

О выводе российских войск с Украины до конца текущего года не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, план состоял из 10 пунктов. Среди его предложений были «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости».

По словам Пескова, властям Украины необходимо принимать во внимание сложившиеся реалии, без учета которых невозможно продвижение вперед. На вопрос о возможности вывода российских войск до конца 2022 года представитель Кремля заявил, что «об этом не может быть и речи».