Жители Соснового Бора доставили в военный госпиталь Петербурга очередной гуманитарный груз

Жители Соснового Бора Ленобласти доставили в военный госпиталь Петербурга очередной гуманитарный груз.

Всего в медучреждение доставили около 20 коробок. В них сладости к чаю, бытовая химия, детские открытки, памперсы для взрослых, футболки, нижнее белье, средства личной гигиены и многое другое.

Фото: Мой Сосновый Бор/ВКонтакте

Жители также собрали носки и шапки. В больницах в них нет необходимости, поэтому все теплые вещи передадут на фронт, сообщает 47channel.