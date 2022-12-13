Жители Соснового Бора доставили в военный госпиталь Петербурга очередной гуманитарный груз

Автор: Гузель Галимова
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Жители Соснового Бора Ленобласти доставили в военный госпиталь Петербурга очередной гуманитарный груз.

Всего в медучреждение доставили около 20 коробок. В них сладости к чаю, бытовая химия, детские открытки, памперсы для взрослых, футболки, нижнее белье, средства личной гигиены и многое другое.

Жители Соснового Бора доставили в военный госпиталь Петербурга очередной гуманитарный груз Украина, Сосновый Бор, СВО, Петербург, Ленобласть, гуманитарная помощь, военный госпиталь
Жители Соснового Бора доставили в военный госпиталь Петербурга очередной гуманитарный груз Украина, Сосновый Бор, СВО, Петербург, Ленобласть, гуманитарная помощь, военный госпиталь
Жители Соснового Бора доставили в военный госпиталь Петербурга очередной гуманитарный груз Украина, Сосновый Бор, СВО, Петербург, Ленобласть, гуманитарная помощь, военный госпиталь
Жители Соснового Бора доставили в военный госпиталь Петербурга очередной гуманитарный груз Украина, Сосновый Бор, СВО, Петербург, Ленобласть, гуманитарная помощь, военный госпиталь
Жители Соснового Бора доставили в военный госпиталь Петербурга очередной гуманитарный груз Украина, Сосновый Бор, СВО, Петербург, Ленобласть, гуманитарная помощь, военный госпиталь
Жители Соснового Бора доставили в военный госпиталь Петербурга очередной гуманитарный груз Украина, Сосновый Бор, СВО, Петербург, Ленобласть, гуманитарная помощь, военный госпиталь
Фото: Мой Сосновый Бор/ВКонтакте

Жители также собрали носки и шапки. В больницах в них нет необходимости, поэтому все теплые вещи передадут на фронт, сообщает 47channel.

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13.12.2022 44
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