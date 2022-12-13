В новогоднюю ночь во Всеволожске прогремит салют за полмиллиона рублей

Автор: Гузель Галимова
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Новый 2023 год во Всеволожске Ленобласти решили встретить с размахом – там прогремит салют за полмиллиона рублей.

Новогодний фейерверк прогремит в парке Песчанка 1 января в два часа ночи и продлится не менее пяти минут. В воздух будет запущено 270 салютов и разорвется 1404 заряда. Об этом стало известно из сайта госзакупок. Стоимость контракта — 560 тысяч рублей.

Также подрядчику необходимо будет организовать сценические эффекты на «Новогодних гуляниях» в парке Песчанка 25 декабря. Там с 11.00 до 16.00 будут работать концертные фонтаны и запущены конфетти из пневмопушек.

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26.10.2022 275
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