В новогоднюю ночь во Всеволожске прогремит салют за полмиллиона рублей

Новый 2023 год во Всеволожске Ленобласти решили встретить с размахом – там прогремит салют за полмиллиона рублей.

Новогодний фейерверк прогремит в парке Песчанка 1 января в два часа ночи и продлится не менее пяти минут. В воздух будет запущено 270 салютов и разорвется 1404 заряда. Об этом стало известно из сайта госзакупок. Стоимость контракта — 560 тысяч рублей.

Также подрядчику необходимо будет организовать сценические эффекты на «Новогодних гуляниях» в парке Песчанка 25 декабря. Там с 11.00 до 16.00 будут работать концертные фонтаны и запущены конфетти из пневмопушек.