Умер глава фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев

Автор: Гузель Галимова
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На 85-м году ушел из жизни кинокритик, бывший глава Госкино РФ, глава выборгского фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев.

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Фото: © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Армен Медведев родился 28 мая 1938 года в Москве. Работал главредом журнала «Искусство кино», был главой Госкино РФ, преподавал во ВГИКе. На протяжении долгого времени Медведев занимал пост президента национального кинофестиваля «Окно в Европу», который проходит в Выборге с 1993 года. Кроме того, он награжден призом «Кинотавра» за выдающийся вклад в развитие отечественного кино.

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09.12.2022 189
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