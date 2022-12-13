Умер глава фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев

На 85-м году ушел из жизни кинокритик, бывший глава Госкино РФ, глава выборгского фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев.

Армен Медведев родился 28 мая 1938 года в Москве. Работал главредом журнала «Искусство кино», был главой Госкино РФ, преподавал во ВГИКе. На протяжении долгого времени Медведев занимал пост президента национального кинофестиваля «Окно в Европу», который проходит в Выборге с 1993 года. Кроме того, он награжден призом «Кинотавра» за выдающийся вклад в развитие отечественного кино.