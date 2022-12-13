Шесть студентов из Ленобласти борются за звание «Студент года-2022»

Они вышли в финал национальной премии «Студент года-2022».

Победителями отборочных этапов конкурса стала тысяча студентов из 70 регионов России. Шесть из них – представители учебных заведений Ленинградской области.

Это студенты ГИЭФПТ Виктория Сикорская в номинации «Интеллект года», Димитрий Демидов – «Творческой личностью года», Александр Селивёрстов «Председатель совета обучающихся года», а также Александр Секирко из Выборгского филиала РАНХиГС — в номинации «Спортсменом года».

Среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, регион представляют Вячеслав Таршиков из ЛГУ имени Пушкина – в номинации «Творческая личность года», Иван Ткаченко из Выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина – «Общественник года» и Наталья Гончарова – студентка Лужского филиала ЛГУ имени Пушкина — «Староста года».

В 2021 году две студентки из Ленинградской области прошли в очный финал Российской национальной премии «Студент года-2021». Финалистами стали Антонина Калинина из ГИЭФПТ (номинация «Творческая личность») и София Довбышенко из ЛГУ имени А. С. Пушкина (номинация «Интеллект года»).